PSI Riau Pasang Target 60 Kursi di Pemilu 2029

jpnn.com, PEKANBARU - Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Provinsi Riau berkomitmen memperkuat struktur organisasi hingga ke tingkat desa.

Hal itu dilakukan demi mencapai target memenangkan partai berlambang gajah itu di Pemilu 2029 mendatang.

Ketua DPW PSI Riau Kelmi Amri mengatakan, pihaknya memasang target 60 kursi DPRD se-Riau pada Pemilu mendatang.

Baca Juga: PSI Tegaskan Jokowi Tidak Meresmikan Bandara IMIP

Target tersebut mencakup enam kursi di DPRD Provinsi Riau untuk membentuk satu fraksi penuh, penambahan kursi di DPRD kabupaten/kota, serta lahirnya anggota DPR RI dari Riau.

"Rakorwil ini adalah persiapan menuju 2029. Pekerjaan kita berat, namun kami yakin jika struktur terbentuk sampai ke pelosok, PSI akan semakin besar. Pak Jokowi akan turut mengurus partai ini bila semua ranting terbentuk," katanya dalam Rapat Koordinasi Wilayah (Rakorwil) di SKA Co Ex Pekanbaru, Sabtu (29/11).

Saat ini, PSI memiliki empat anggota DPRD di Provinsi Riau. Kelmi optimistis, penerimaan masyarakat terhadap PSI akan terus meningkat, terlebih dengan dukungan Joko Widodo yang memiliki pengaruh kuat di masyarakat.

Dia mengungkapkan, banyak tokoh mulai tertarik bergabung dengan PSI, termasuk ASN yang menunggu masa pensiun dan beberapa anggota DPRD dari partai lain jelang Pemilu 2029.

Sementara itu, Sekretaris DPW PSI Riau, Juandy Hutauruk menerangkan, Rakorwil kali ini difokuskan pada penyusunan strategi kemenangan serta pemantapan soliditas kader.