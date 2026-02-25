Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Politik - Parpol

PSI se-Kota Semarang Tetap Kompak, Buktinya Berbagi di Ramadan

Rabu, 25 Februari 2026 – 14:26 WIB
PSI se-Kota Semarang Tetap Kompak, Buktinya Berbagi di Ramadan - JPNN.COM
Di bulan Ramadan ini, PSI Kota Semarang melakukan aksi nyata berbagi takjil kepada masyarakat. Para pengurus tampak kompak turun ke jalan. Foto: Source

jpnn.com, JAKARTA - Mundurnya sejumlah pengurus dari sekitar 13 Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Solidaritas Indonesia (PSI) di Kota Semarang, tidak meredupkan partai politik yang belakangan kian naik daun ini.

Bagi jajaran pengurus, keputusan mundur tersebut hanya bagian dari seleksi politik untuk meneguhkan mana pihak yang memang benar-benar berjuang untuk partai besutan Kaesang Pangarep, putra bungsu mantan Presiden Joko Widodo.

Bukti nyatanya, di bulan Ramadan ini, PSI Kota Semarang melakukan aksi nyata berbagi takjil kepada masyarakat. Para pengurus tampak solid turun ke jalan.

Baca Juga:

"Kami DPC-DPC PSI se-Kota Semarang tetap kompak berkerja untuk rakyat, apalagi di bulan baik ini," kata Anggota DPRD Kota Semarang F. Tika Mantofani dalam keterangan persnya, Rabu (25/2/2026).

Kegiatan ini juga menepis anggapan bahwa DPC PSI Kota Semarang sudah tiada pascamundurnya beberapa pengurus beberapa waktu yang lalu.

"Tidak berpengaruh secara keutuhan organisasi, karena kami sigap dan langsung melakukan koordinasi dan konsolidasi," ujarnya.

Baca Juga:

Sementara itu, Sekretaris DPD PSI Kota Semarang Melly Pangestu menegaskan jajaran pengurus dan anggota tetap solid, terutama dalam mempersiapkan giat di bulan Ramadhan dan persiapan verifikasi kedepan.

"Saat ini, Semarang sudah menjadi kandang gajah" tegasnya.

Mundurnya sejumlah pengurus DPC PSI Kota Semarang, tidak meredupkan partai politik yang belakangan kian naik daun ini.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   PSI  PSI Semarang  Ramadan  Partai Solidaritas Indonesia 
BERITA PSI LAINNYA:

RAMADAN

RUANG SABRANG Full Version: Perjalanan Mengenal Kehidupan dan Tuhan
Ruang Sabrang
RUANG SABRANG Full Version: Perjalanan Mengenal Kehidupan dan Tuhan
RUANG SABRANG: Terlahir Kembali Setelah Sebulan Berpuasa 
Ruang Sabrang
RUANG SABRANG: Terlahir Kembali Setelah Sebulan Berpuasa 

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp