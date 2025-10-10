Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Politik - Parpol

PSI Supercepat Terima SK Kepengurusan dari Menteri Hukum

Jumat, 10 Oktober 2025 – 13:33 WIB
PSI Supercepat Terima SK Kepengurusan dari Menteri Hukum - JPNN.COM
Sekjen PSI Raja Juli Antoni. Foto: Ricardo/JPNN.com

jpnn.com, JAKARTA - Menteri Hukum (Menkum) Supratman Andi Agtas meneken surat keputusan (SK) yang mengesahkan lambang, AD/ART, dan kepengurusan DPP Partai Solidaritas Indonesia (PSI) masa bakti 2025-2030.

Supratman menyerahkan SK tersebut secara langsung kepada Sekjen PSI Raja Juli Antoni di kantor Kemenkum, Jakarta, Jumat (10/10).

"Hari ini sudah selesai," kata dia dalam konferensi pers di kantornya, Jakarta, Jumat.

Baca Juga:

Eks Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR mengatakan pihaknya menerima disposisi surat permohonan pengesahan kepengurusan PSI pada Kamis (9/10) pagi.

Supratman kemudian langsung menandatangani SK pengesahan kepengurusan PSI pada Kamis malam.

Selanjutnya, kata dia, Kementerian Hukum (Kemenkum) menyerahkan SK kepengurusan yang telah diteken Supratman pada Jumat ini.

Baca Juga:

"Sekali lagi ini bagian dari transformasi yang kami lakukan dalam rangka pelayanan kepada semua pemangku kepentingan yang berkepentingan di Kementerian Hukum untuk mendapatkan layanan kepastian," kata dia.

Sementara itu, Raja Juli menyambut positif kerja Kemenkum ketika DPP PSI mengurus pengesahan kepengurusan partai berlambang Gajah.

Menkum Supratman Andi Agtas menyerahkan SK kepengurusan PSI kepada Sekjen Raja Juli Antoni.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   PSI  Partai Solidaritas Indonesia  Menkum  Menkum Supratman Andi Agtas  Raja Juli Antoni  menteri hukum 
BERITA PSI LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp