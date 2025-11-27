Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com - Nasional - Hukum

PSI Tegaskan Jokowi Tidak Meresmikan Bandara IMIP

Kamis, 27 November 2025 – 18:08 WIB
Wakil Ketua Umum PSI Andy Budiman. Foto: Istimewa

jpnn.com, JAKARTA - Partai Solidaritas Indonesia (PSI) menyesalkan adanya pihak-pihak yang mengaitkan bandara IMIP di Morowali dengan Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi)

Partai yang dipimpin Kaesang Pangarep itu pun meyakini ada upaya untuk memanipulasi fakta.

"Pak Jokowi tidak pernah meresmikan Bandara PT IMIP. Bandara yang diresmikan Pak Jokowi adalah Bandara Morowali atau Bandara Bungku. Pihak-pihak tertentu sengaja memanipulasi fakta," kata Wakil Ketua Umum DPP PSI Andy Budiman.

Andy menambahkan, bandara yang diresmikan Jokowi beroperasi secara normal, tidak ada masalah.

Dikutip dari laman Sekretariat Kabinet, Jokowi meresmikan Bandara Morowali yang dikelola Ditjen Perhubungan Udara itu pada 23 Desember 2018.

Peresmian dilakukan secara bersamaan dengan 4 pengembangan terminal bandara lain di Sulawesi.

"Yang lagi ramai diperbincangkan, juga oleh Pak Menhan Sjafrie Sjamsuddin, adalah bandara milik swasta dan bandara itu tidak ada kaitan sama sekali dengan Pak Jokowi," lanjut Andy.

Terakhir PSI meminta publik lebih hati-hati dalam menerima dan mencerna informasi.

PSI menyesalkan pihak-pihak yang mengaitkan bandara IMIP di Morowali dengan Presiden Jokowi

TAGS   Jokowi  bandara IMIP  isu hoaks  PSI 
