PSI Tuntaskan Konsolidasi 10 DPW, Target Selesai Sebelum Rakernas November

jpnn.com, JAKARTA - Dewan Pimpinan Pusat Partai Solidaritas Indonesia (DPP PSI) di bawah pimpinan ketua harian Ahmad Ali terus memperkuat struktur organisasi dengan merampungkan konsolidasi di sepuluh Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) hingga Oktober 2025.

Ahmad Ali mengatakan konsolidasi di sepuluh DPW menjadi bagian dari agenda besar PSI dalam mempersiapkan Rapat Kerja Nasional (Rakernas) pada November mendatang.

Selain itu, kata dia, upaya konsolidasi sebagai upaya mempermulus verifikasi faktual internal yang sedang dilakukan oleh DPP PSI.

"Sepuluh DPW sudah rampung kami konsolidasikan. Akhir Oktober nanti, seluruh struktur di bawah DPW, termasuk DPD dan DPC, akan selesai," kata Ahmad Ali di Jakarta, Senin (14/10).

Menurutnya, upaya partai lolos verifikasi KPU sebagai peserta pemilu ke depan bakal mudah ketika pemeriksaan internal terlaksana mulus.

“Kami ingin memastikan bahwa ketika KPU turun melakukan verifikasi faktual, seluruh struktur PSI sudah lengkap, aktif, dan siap diverifikasi. Ini bagian dari keseriusan kami membangun partai yang tertib administrasi dan profesional,” ujar dia.

Adapun, DPW yang telah menuntaskan konsolidasi struktur organisasi ialah Sulawesi Selatan, Bangka Belitung, Kalimantan Barat, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Tengah, Kepulauan Riau, Sulawesi Utara, Banten, dan Nusa Tenggara Timur.

Ahmad Ali mengatakan konsolidasi akan dilanjutkan pada Senin, Selasa, dan Rabu pekan depan dengan merampungkan 28 DPW lain beserta seluruh struktur di bawah.