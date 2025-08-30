Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Lifestyle - Keluarga

Psikolog Sebut Kesehatan Mental Anak Dipengaruhi Kualitas Hubungan dengan Ibu

Sabtu, 30 Agustus 2025 – 16:31 WIB
Psikolog Sebut Kesehatan Mental Anak Dipengaruhi Kualitas Hubungan dengan Ibu - JPNN.COM
Psikolog sebut kesehatan mental anak dipengaruhi kualitas hubungannya dengan orang tua terutama Ibu. Foto dok. Momversity

jpnn.com, JAKARTA - Data Indonesia National Adolescent Mental Health Survey (I-NAMHS) 2022 mencatat sekitar 34,9% anak Indonesia, atau setara 15,5 juta anak, mengalami masalah kesehatan mental.

Selain itu, 64,7% anak mengalami masalah hubungan dengan keluarga, dan 41,1% kesulitan menjalin hubungan dengan teman sebaya. 

"Angka ini mengindikasikan bahwa ketahanan emosional dan keterampilan sosial anak masih rapuh," kata Psikolog Elisabeth Santoso, M.Psi, Sabtu (30/8). 

Baca Juga:

Temuan lainnya yang dimuat dalam jurnal yang terbit Januari 2025 berjudul “Dampak Penggunaan Gadget Terhadap Perkembangan Kognitif dan Sosial Anak” menyebutkan, penggunaan gadget berlebih dapat menurunkan kemampuan anak dalam berinteraksi sosial dan berempati. 

Hasil kajian itu sejalan dengan studi KemenPPPA bersama UNICEF (2023) yang melaporkan, bahwa anak-anak Indonesia rata-rata mengakses internet 4–5 jam per hari, dan lebih dari 60% orang tua mengaku khawatir dampaknya pada perkembangan emosional maupun sosial anak.

Elisabeth menyebutkan, kesehatan mental anak sangat dipengaruhi oleh kualitas hubungan mereka dengan orang tua, terutama ibu.

Baca Juga:

Seorang anak membutuhkan kasih sayang, komunikasi terbuka, dan bonding yang positif yang dapat menjadi ‘tameng’ baginya, sehingga lebih tangguh menghadapi bullying, tekanan akademis maupun kegagalan. 

"Ibu tidak hanya menjadi pendengar, tetapi juga teladan dalam mengelola emosi dan membangun rasa percaya diri anak,” ujarnya.

Psikolog sebut kesehatan mental anak dipengaruhi kualitas hubungannya dengan orang tua terutama Ibu

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   kesehatan mental  Gadget  psikolog  mental anak-anak  Ibu 
BERITA KESEHATAN MENTAL LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp