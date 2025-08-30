Psikolog Sebut Kesehatan Mental Anak Dipengaruhi Kualitas Hubungan dengan Ibu

jpnn.com, JAKARTA - Data Indonesia National Adolescent Mental Health Survey (I-NAMHS) 2022 mencatat sekitar 34,9% anak Indonesia, atau setara 15,5 juta anak, mengalami masalah kesehatan mental.

Selain itu, 64,7% anak mengalami masalah hubungan dengan keluarga, dan 41,1% kesulitan menjalin hubungan dengan teman sebaya.

"Angka ini mengindikasikan bahwa ketahanan emosional dan keterampilan sosial anak masih rapuh," kata Psikolog Elisabeth Santoso, M.Psi, Sabtu (30/8).

Temuan lainnya yang dimuat dalam jurnal yang terbit Januari 2025 berjudul “Dampak Penggunaan Gadget Terhadap Perkembangan Kognitif dan Sosial Anak” menyebutkan, penggunaan gadget berlebih dapat menurunkan kemampuan anak dalam berinteraksi sosial dan berempati.

Hasil kajian itu sejalan dengan studi KemenPPPA bersama UNICEF (2023) yang melaporkan, bahwa anak-anak Indonesia rata-rata mengakses internet 4–5 jam per hari, dan lebih dari 60% orang tua mengaku khawatir dampaknya pada perkembangan emosional maupun sosial anak.

Elisabeth menyebutkan, kesehatan mental anak sangat dipengaruhi oleh kualitas hubungan mereka dengan orang tua, terutama ibu.

Seorang anak membutuhkan kasih sayang, komunikasi terbuka, dan bonding yang positif yang dapat menjadi ‘tameng’ baginya, sehingga lebih tangguh menghadapi bullying, tekanan akademis maupun kegagalan.

"Ibu tidak hanya menjadi pendengar, tetapi juga teladan dalam mengelola emosi dan membangun rasa percaya diri anak,” ujarnya.