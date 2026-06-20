Psikolog Sebut Komunikasi Terbuka Jadi Kunci Hubungan Intim yang Sehat

jpnn.com - Psikolog dan Sex Educator Febrizky Yahya menilai, salah satu tantangan terbesar dalam hubungan pasangan dewasa bukan hanya perbedaan pendapat, tetapi ketidakberanian untuk mengungkapkan apa yang sebenarnya dirasakan dan dibutuhkan.

Menurut Febrizky, banyak pasangan sebenarnya ingin membicarakan hal-hal penting dalam hubungan, termasuk keintiman, kebutuhan emosional, preferensi, hingga batasan.

Sayangnya, rasa canggung, takut disalahpahami, atau khawatir memicu respons negatif sering membuat percakapan tersebut tertunda.

Baca Juga: Yuk Tingkatkan Hubungan Intim tanpa Lepas Baju

“Sering kali tantangan terbesar dalam hubungan bukanlah perbedaan pendapat, melainkan ketidakberanian untuk mengungkapkan apa yang sebenarnya dirasakan dan dibutuhkan. Alih-alih bertanya langsung, banyak pasangan memilih berasumsi. Akibatnya, muncul kesalahpahaman yang dapat mengganggu kualitas hubungan,” ujar Febrizky baru-baru ini.

Dia menambahkan, komunikasi terbuka dapat membantu pasangan lebih memahami satu sama lain, membangun rasa aman secara fisik dan emosional, serta menciptakan kedekatan yang lebih kuat.

Berangkat dari kebutuhan tersebut, Okamoto menghadirkan Spill the (Safe) Tea, sebuah intimate gathering yang mengajak pasangan dewasa membangun keberanian dan kenyamanan untuk memulai percakapan yang jujur, intim, dan aman.

Baca Juga: 4 Rahasia Agar Hubungan Intim Lancar di Malam Pertama

Berkolaborasi dengan komunitas DearMoms dan IVG, kegiatan ini melibatkan 15 pasangan dewasa dalam suasana hangat dan personal.

Para peserta diajak mengeksplorasi pentingnya keterbukaan, kenyamanan, serta pemahaman terhadap kebutuhan dan preferensi masing-masing dalam hubungan.