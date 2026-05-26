Psikologi Musik Jadi Pendekatan Chris Willy Arianto Memahami Perilaku

jpnn.com, JAKARTA - Musik dinilai memiliki peran besar dalam kehidupan manusia, mulai dari cara berperilaku, mengolah emosi, hingga cara seseorang berpikir dan menjalani kehidupannya.

Hal itu yang dimaknai oleh Chris Willy Arianto atau yang akrab disapa Billy. Kepala Program Studi Magister Psikologi di Unika Atma Jaya itu telah lama memiliki ketertarikan dengan musik.

Bahkan, dia sempat merasa ‘salah jurusan’ ketika menjadi mahasiswa psikologi. Namun, ketika masa orientasi, ia diperkenalkan dengan psikologi musik.

Di titik tersebut, motivasinya berbalik. Billy melihat musik dan psikologi merupakan dua hal dalam kehidupan sehari-hari yang saling terikat.

“Musik itu dekat sekali dengan kehidupan manusia,” jelasnya.

Billy menuturkan sejak saat itu, ia tidak hanya melihat musik sebagai karya seni, tetapi juga menjadi fokus akademik dan penelitian yang ia tekuni hingga kini.

Psikologi musik sendiri merupakan cabang ilmu yang mempelajari hubungan antara musik dan tingkah laku manusia.

Melalui musik, manusia dapat membentuk suasana hati, mengekspresikan emosi, hingga memengaruhi cara berpikir seseorang.