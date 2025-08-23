Close Banner Apps JPNN.com
Olahraga - Sepak Bola

PSIM Berpotensi Menyulitkan Persib, Bojan Hodak Minta Anak Asuhnya Waspada

Sabtu, 23 Agustus 2025 – 07:01 WIB
Pelatih Persib Bojan Hodak. Foto: persib.co.id

jpnn.com - JAKARTA - Laga PSIM Yogyakarta vs Persib Bandung pada pekan ketiga BRI Super League akan berlangsung di Stadion Sultan Agung, Bantul, Minggu (24/8), pukul 15.30 WIB.

Pelatih Persib Bandung Bojan Hodak tak mau menganggap remeh PSIM Yogyakarta.

Bojan mengatakan bahwa PSIM Yogyakarta berpotensi menyulitkan timnya ketika kedua tim bertemu pada laga nanti.

Dikutip dari laman resmi klub, Jumat (22/8), Bojan mengatakan meski berstatus sebagai tim promosi, PSIM Yogyakarta dihuni oleh pemain-pemain berpengalaman.

"Mereka merekrut beberapa pemain berpengalaman, seperti Ze Valente, (Nermin) Haljeta, dan (Pulga) Vidal. Jadi, mereka memiliki banyak pemain bagus. Jika diberi ruang, mereka bisa sangat berbahaya," ungkap Bojan.

Pelatih berkebangsaan Kroasia tersebut menambahkan PSIM Yogyakarta memiliki rekor positif ketika berstatus sebagai tuan rumah dan sejauh ini Laskar Mataram belum terkalahkan.

Menurut Bojan, catatan tersebut harus benar-benar diwaspadai oleh Marc Klok serta kolega sehingga mereka dapat mengamankan hasil positif untuk dibawa ke Bandung.

"Saya pikir mereka cukup bagus, berbahaya di kandang. Mereka memiliki hasil yang bagus. Saya pikir mereka akan percaya diri. Jadi, kami juga perlu fokus pada hal lain dan berusaha mendapatkan hasil positif dari itu," kata Bojan.

Menjelang laga PSIM Yogyakarta vs Persib Bandung di BRI Super League, Bojan Hodak minta anak asuhnya mewaspadai PSIM.

