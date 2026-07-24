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JPNN.com - Olahraga - Liga Indonesia

PSIM Kepincut Ondrej Rudzan, Karakternya Dianggap Pas dengan Filosofi Jean-Paul van Gastel

Jumat, 24 Juli 2026 – 13:34 WIB
PSIM Kepincut Ondrej Rudzan, Karakternya Dianggap Pas dengan Filosofi Jean-Paul van Gastel - JPNN.COM
Ondrej Rudzan. Foto dok PSIM

jpnn.com, JAKARTA - PSIM Yogyakarta mendatangkan pemain baru asal Republik Ceko, Ondrej Rudzan. 

Bukan sekadar melihat rekam jejaknya di kompetisi Eropa, Laskar Mataram menilai karakter permainan sang pemain sangat sesuai dengan filosofi yang ingin diterapkan pelatih Jean-Paul van Gastel di Super League 2026/2027.

Bek berusia 27 tahun itu resmi diperkenalkan sebagai rekrutan anyar PSIM pada Kamis (23/7/2026). 

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Dia menjadi pemain keempat yang didatangkan pada bursa transfer kali ini setelah Ahmad Agung, Alwi Fadhillah, dan Adrian Purzycki.

Manajer Tim PSIM, Iksan Mahar, mengatakan keputusan merekrut mantan pemain Timnas Republik Ceko U-18 tersebut merupakan hasil rekomendasi langsung dari pelatih kepala. 

Selain memenuhi kebutuhan di lini belakang, Rudzan dinilai memiliki gaya bermain yang sesuai dengan konsep yang tengah dibangun tim.

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"Kami percaya karakter permainannya sangat cocok dengan gaya bermain yang ingin dibangun tim pelatih untuk menghadapi panjangnya jadwal kompetisi musim ini," ujar Iksan.

Sebelum berlabuh di Yogyakarta, Rudzan menghabiskan kariernya di Liga Slovakia bersama KFC Komarno dan MFK Skalica.

PSIM Yogyakarta merekrut bek asal Republik Ceko Ondrej Rudzan. Alasannya karena karakter sang pemain cocok dengan filosofi pelatih Jean Paul.

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TAGS   ondrej rudzan  PSIM Yogyakarta  Jean Paul Van Gastel  Laskar Mataram 

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