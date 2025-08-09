Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com - Olahraga - Liga Indonesia

PSIM Menang Melawan Persebaya, Van Gastel jadi Ingat Situasi di Belanda

Sabtu, 09 Agustus 2025 – 07:14 WIB
PSIM Menang Melawan Persebaya, Van Gastel jadi Ingat Situasi di Belanda
PSIM Yogyakarta menang saat melawan Persebaya di Stadion Gelora Bung Tomo Surabaya, Jumat (8/8/2025) malam. Foto: ANTARA/Rizal Hanafi

jpnn.com - SURABAYA – PSIM menang melawan Persebaya dalam pertandingan BRI Super League 2025/2026 di Stadion Gelora Bung Tomo (GBT) Surabaya, Jumat (8/8) malam dengan skor 1-0.

Pelatih PSIM Yogyakarta Jacobus Johannes Martinus Paulus Van Gastel menilai kemenangan tersebut menjadi sinyal kebangkitan klub berjulukan Laskar Mataram setelah 18 tahun absen dari kompetisi kasta tertinggi.

"Ini standar keunggulan dan kami akan melanjutkan di pertandingan berikutnya,” kata Van Gastel saat konferensi pers setelah pertandingan di Stadion GBT Surabaya, Jumat (8/8) malam.

Van Gastel menilai timnya tampil solid meski pertandingan berjalan ketat di kedua sisi.

Dia menyampaikan terima kasih karena berkat gol di akhir pertandingan menjadi penentu kemenangan dan membuatnya makin senang bisa menang di laga pekan perdana.

Debut di Indonesia juga menjadi pengalaman tersendiri bagi pelatih asal Belanda itu dan menilai memberikan energi tambahan bagi tim.

"Atmosfernya mengingatkan saya pada saat di Belanda, para penggemar di sini sangat antusias dan itu membuat saya bersemangat,” ujarnya.

Van Gastel juga menekankan pentingnya peningkatan standar permainan setelah promosi dari Liga 2.

PSIM Yogyakarta menang melawan Persebaya di GBT Surabaya, Van Gastel ingat situasi di Belanda.

