PSIM Mulai Persiapan, Latihan Perdana Tetap Dibuka untuk Suporter

jpnn.com, JAKARTA - PSIM Yogyakarta dipastikan memulai persiapan menghadapi musim 2026/2027 pada Senin (20/7).

Meski belum diperkuat seluruh pemainnya, Laskar Mataram tetap menggelar latihan perdana secara terbuka di Stadion Mandala Krida, Yogyakarta.

Manajemen mengungkapkan skuad PSIM saat ini belum lengkap karena sejumlah pemain lokal maupun asing masih dalam perjalanan ke Yogyakarta atau menyelesaikan urusan administrasi.

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Kendati demikian, program latihan tetap berjalan sesuai jadwal.

Manajer PSIM Iksan Mahar menjelaskan sesi latihan akan dimulai pukul 15.30 WIB dengan total 21 pemain yang sudah siap bergabung. Mereka merupakan kombinasi pemain lokal dan legiun asing.

"Komposisi skuad memang belum komplet karena masih ada pemain yang dalam perjalanan atau menyelesaikan urusan administrasi. Total ada 21 pemain yang hadir, perpaduan asing dan lokal," ujar Iksan.

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Di tengah kondisi tim yang belum utuh, manajemen bersama jajaran pelatih mengambil keputusan menarik.

Latihan perdana dibuka untuk umum agar suporter bisa menyaksikan langsung persiapan tim menyambut kompetisi baru.