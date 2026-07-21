PSIM Tambah Dua Pemain Baru, Kedalaman Skuad Makin Mengigit

jpnn.com - PSIM Yogyakarta mengambil keputusan penting pada bursa transfer jelang Super League 2026/2027.

Manajemen Laskar Mataram resmi mendatangkan dua pemain baru, Ahmad Agung Setiabudi dan Muhammad Alwi Fadilah, sebagai bagian dari strategi memperkuat komposisi tim menghadapi kompetisi yang lebih berat.

Keputusan merekrut keduanya bukan tanpa alasan.

Manajemen menilai PSIM membutuhkan tambahan amunisi agar memiliki lebih banyak pilihan di setiap lini sekaligus menjaga daya saing tim sepanjang musim.

Manajer PSIM Iksan Mahar mengatakan perekrutan Ahmad Agung dan Alwi Fadilah merupakan hasil evaluasi bersama tim pelatih yang menginginkan skuad lebih lengkap dan seimbang.

"Kualitas Ahmad Agung ini sesuai dengan kebutuhan taktis tim. Dia diproyeksikan untuk memperkuat area-area yang perlu dibenahi, khususnya di lini belakang yang sempat jadi catatan kami pada putaran kedua kompetisi kemarin," ujar Iksan.

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Selain berpengalaman, Ahmad Agung juga dinilai memiliki keunggulan karena mampu bermain di beberapa posisi.

Mantan pemain PSIS Semarang, Bali United, Persik Kediri, Persib Bandung, hingga Borneo FC itu diharapkan memberi banyak alternatif strategi bagi pelatih Jean-Paul van Gastel.