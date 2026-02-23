Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com - Olahraga - Liga Indonesia

PSIM vs Bali United: Johnny Jansen Siapkan Skema Baru, Apa Itu?

Senin, 23 Februari 2026 – 17:04 WIB
Pelatih Bali United Johnny Jansen. Foto: baliutd

jpnn.com - Pelatih Bali United Johnny Jansen telah melakukan penyesuaian sebelum anak asuhnya bertemu PSIM Yogyakarta pada pekan ke-22 BRI Super League.

Serdadu Tridatu dijadwalkan menantang PSIM Yogyakarta di Stadion Sultan Agung, Bantul, Senin (23/2/2026).

Dalam sepekan terakhir, skuad Bali United menjalani program latihan intens dengan fokus pada evaluasi performa sebelumnya.

Jansen menilai perubahan perlu dilakukan agar tim kembali ke jalur kemenangan setelah hasil kurang memuaskan di beberapa laga terakhir.

"Kami melakukan perubahan beberapa hal, untuk bisa mendapatkan poin sempurna kembali," ujarnya.

Pelatih asal Belanda itu juga mengungkapkan bahwa proses evaluasi dilakukan secara detail. 

Jansen berdiskusi langsung dengan para pemain dan memanfaatkan rekaman pertandingan sebagai bahan analisis guna menemukan celah yang perlu diperbaiki.

"Kami mencari solusi untuk permainan kami. Saya tidak bisa menjelaskannya secara penuh."

Bali United bergerak. Johnny Jansen menyiapkan strategi baru demi poin penuh lawan PSIM Yogyakarta.

