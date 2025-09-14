PSIM Vs Borneo FC Seru Banget, 4 Gol, 3 dari Serangan Balik
jpnn.com - BANTUL – Borneo FC Samarinda menjaga rekor tak terkalahkan, selalu menang, hingga pekan ke-5 BRI Super League.
Bertandang ke kandang PSIM Yogyakarta di Stadion Sultan Agung, Bantul, Minggu (14/9) sore WIB, Borneo FC menang 3-1.
Itu sekaligus menjadi kekalahan pertama buat PSIM.
Laga PSIM vs Borneo FC berlangsung ketat. Laskar Mataram -julukan PSIM, yang berupaya menorehkan kemenangan pertama di kandang, bermain lebih agresif.
Namun, Borneo FC tampak siap sejak awal melayani serangan-serangan Tim Jogja.
Borneo memanfaatkan serangan balik sebagai senjata utama.
Pesut Etam -julukan Borneo FC, memetik buah manis dari kesabaran bertahan dan membuat serangan balik.
Muhammad Sihran mencetak gol pada menit ke-28.