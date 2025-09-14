Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com - Olahraga - Liga Indonesia

PSIM Vs Borneo FC Sore Ini: Tamu Punya Keuntungan Waktu

Minggu, 14 September 2025 – 13:57 WIB
PSIM Vs Borneo FC Sore Ini: Tamu Punya Keuntungan Waktu
Skuad Borneo FC berlatih. Foto: borneofcid

jpnn.com - BANTUL – Borneo FC Samarinda datang ke markas PSIM Yogyakarta pada pekan ke-5 BRI Super League di Stadion Sultan Agung, Bantul, Minggu (14/9) sore dengan mengantongi modal waktu persiapan yang lebih baik.

Sejak terakhir kali tampil melawan Persijap Jepara pada Agustus, Borneo FC belum merumput.

Itu lantaran jadwal laga versus Persib Bandung di pekan ke-4 ditunda karena maraknya demonstrasi, kemudian disambung dengan jeda internasional agenda FIFA Matchday.

Pelatih Borneo FC Fabio Lefundes pun mengakui jeda memberi dampak positif bagi timnya.

"Bagus, pemain juga refresh dan sudah siap dan rindu bermain. Semoga pemain main bagus dan efektif karena kemarin ada beberapa pemain dipanggil tim nasional," kata pelatih asal Brasil itu.

Borneo FC datang ke Bantul dengan catatan sempurna, yaitu berhasil meraih tiga kemenangan dari tiga pertandingan.

"Pertandingan nanti akan bagus, karena mereka (PSIM) juga belum kalah," kata Lefundes. (bfi/jpnn)

