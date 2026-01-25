Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com - Olahraga - Liga Indonesia

PSIM Vs Persebaya: Ze Valente Tebar Perang Urat Saraf

Minggu, 25 Januari 2026 – 08:03 WIB
Gelandang PSIM Yogyakarta Ze Valente (dua kiri). Foto: Andreas Fitri Atmoko/YU/Antara

jpnn.com - BANTUL - Gelandang PSIM Yogyakarta Ze Valente menebar perang urat saraf menjelang timnya ketemu Persebaya Surabaya pada pekan ke-18 Super League di Stadion Sultan Agung, Bantul, Minggu (25/1) sore.

Ze Valente siap menghadapi mantan timnya itu.

Pemain asal Portugal tersebut menilai persiapan tim sejauh ini berjalan dengan baik.

Baca Juga:

Dia menyebut kondisi tim makin siap dan percaya diri menjelang pertandingan melawan Persebaya.

Baca Juga:

“Seperti yang dikatakan pelatih, kami mencoba memperbaiki kondisi kami. Itu juga penting. Persiapan sejauh ini bagus. Kami siap bermain. Tim merasa percaya diri, saya pikir kami memiliki semua syarat untuk memainkan pertandingan yang bagus,” kata Ze Valente.

Dia juga menyadari benar Persebaya juga tentu bakal fight untuk bisa mencatat poin.

Big match pekan ke-18 Super League sore ini PSIM vs Persebaya di Sultan Agung, Bantul.

