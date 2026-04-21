JPNN.com - Olahraga - Sepak Bola

PSIM vs Persija, Mauricio Souza Waspadai Semua Penggawa Laskar Mataram

Selasa, 21 April 2026 – 21:00 WIB
PSIM vs Persija, Mauricio Souza Waspadai Semua Penggawa Laskar Mataram - JPNN.COM
Tukang Racik Persija Jakarta Mauricio Souza. Foto: persija

jpnn.com - JAKARTA - Laga PSIM Yogyakarta vs Persija Jakarta pada pekan ke-29 BRI Super League 2025/2026 akan berlangsung di Stadion Kapten I Wayan Dipta, Gianyar, Bali, Rabu (22/4), pukul 15.30 WIB.

Persija berbekal dua kemenangan beruntun dengan catatan clean sheet menjelang laga ini, yakni saat melawan Persebaya 3-0 dan PSBS Biak 1-0. 

Tak hanya itu, bekal Macan Kemayoran juga sangat positif setelah pada pertemuan pertama, mereka mengalahkan Laskar Mataram dengan skor 2-0.

Oleh karena itu Persija Jakarta bertekad melanjutkan tren kemenangan saat melawan Laskar Mataram.

"Kami termotivasi dan memahami betapa pentingnya pertandingan besok bagi kami,” ujar Pelatih Persija Jakarta Mauricio Souza  dikutip dari laman resmi Persija, Selasa (21/4).

Maurico mengatakan bahwa persiapan timnya cukup terbatas menjelang laga besok sore, karena kebijakan perpindahan arena pertandingan dari semula di Stadion Sultan Agung Bantul ke Stadion Kapten I Wayan Dipta.

“Persiapan untuk pertandingan ini cukup terbatas karena jeda dari laga sebelumnya ke pertandingan di Bali tidak terlalu panjang,” katanya.

Sebelumnya, Persija mengira bahwa laga ini akan digelar di Bantul, sehingga mereka sempat merencanakan untuk tetap di Yogyakarta mengingat laga terakhir Macan Kemayoran pada Sabtu melawan PSBS digelar di Sleman.

PSIM vs Persija di Super League, Mauricio Souza mewaspadai semua penggawa Laskar Mataram. Persija Optimistis lanjutkan tren kemenangan.

