PSIM vs Persija: Ze Valente Menjaga Asa di Tengah Badai

Rabu, 22 April 2026 – 09:35 WIB

jpnn.com - PSIM Yogyakarta membawa tekad kuat saat menjamu Persija Jakarta pada pekan ke-29 BRI Super League.

Menurut jadwal, pertandingan PSIM vs Persija akan digelar di Stadion Kapten I Wayan Dipta, Gianyar, Rabu (22/4/2026).

Gelandang PSIM Ze Valente memastikan timnya tidak datang sekadar untuk melengkapi pertandingan.

"Kami tidak punya banyak waktu untuk pemulihan, tetapi kami tetap siap."

"Saya yakin ini akan menjadi pertandingan yang menarik," tegas pemain impor asal Portugal tersebut.

Sepanjang musim ini, peran Ze Valente memang sangat vital bagi Laskar Mataram.

Gelandang bernomor punggung 10 itu telah tampil dalam 26 pertandingan dengan total 2.323 menit bermain.

Ze Valente juga berkontribusi lewat sembilan gol dan empat asis. Meski demikian, situasi PSIM saat ini sedang tidak baik-baik saja.