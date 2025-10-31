PSIM vs Persik Hari Ini: Anton Fase Sudah Siap

jpnn.com - JAKARTA – Laga PSIM Yogyakarta vs Persik Kediri sebagai pertandingan pekan ke-10 BRI Super League 2025/2026, akan berlangsung di Stadion Sultan Agung, Bantul, Jumat (31/10) pukul 15.30 WIB.

Penyerang sayap PSIM Yogyakarta Anton Fase dipastikan sudah dapat kembali memperkuat Laskar Mataram pada laga melawan Persik Kediri.

Sebelumnya, Anton Fase absen karena cedera selama sebulan dan telah melewatkan dua pertandingan PSIM, dalam kekalahan 0-4 melawan Persita Tangerang dan juga kemenangan 2-0 kontra Dewa United.

“Saya merasa baik dan bersyukur tidak ada hal (cedera) serius yang terjadi. Persiapan saya tetap sama seperti biasa saat bermain, teapi saya merasa baik, sehat, dan siap untuk besok (hari ini, red),” kata Anton, Kamis, dikutip dari laman resmi PSIM, Jumat.

Pelatih PSIM Jean-Paul van Gastel menyambut baik kembalinya Anton ke tim.

Pemain asal Belanda itu sudah mencetak dua gol dari empat pertandingannya bersama PSIM.

“Tidak ada persiapan khusus untuk laga kandang. Yang menjadi perhatian saya saat ini adalah kondisi Anton. Dia merasa cukup fit untuk bermain,” ujar Van Gastel.

“Jadi intinya, perhatian saya tertuju pada tim, pemain yang ada, dan Anton yang dalam kondisi sangat baik,” tambah dia.