JPNN.com - Olahraga - Liga Indonesia

PSIM Yogyakarta Menghajar Persebaya di Surabaya, Luar Biasa

Jumat, 08 Agustus 2025 – 21:13 WIB
ILeague. Foto: ileague

jpnn.com - SURABAYA – Kejutan tercipta di hari pertama pekan ke-1 BRI Super League.

Persebaya Surabaya tumbang di kandang sendiri, Stadion Gelora Bung Tomo, Jumat (8/8) malam WIB.

Pelakunya tim promosi, juara Liga 2 musim lalu, PSIM Yogyakarta.

Duel Surabaya vs Yogyakarta di GBT berlangsung sengit meski dalam tempo sedang tak terlalu kencang.

Laga yang sepertinya bakal berakhir 0-0 mendadak berubah menjadi cepat dan tegang setelah PSIM mencetak gol melalui sundulan Pulga Vidal di menit 90+2.

Berawal dari situasi bola mati yang dikendalikan PSIM, di saat para pemain Persebaya naik, mendadak Vidal muncul tanpa pengawalan untuk menyambut bola yang dikirim Dede Safari.

Sundulan Vidal tak bisa diantisipasi kiper Ernando Ari. Angka di papan skor GBT berubah menjadi 0-1.

Pasukan tuan rumah tak mampu menyamakan kedudukan di waktu tersisa.

Hasil mengejutkan di hari pertama pekan ke-1 BRI Super League. Persebaya keok di kandang sendiri.

TAGS   PSIM Yogyakarta  Persebaya vs PSIM  BRI Super League  Super League  Persebaya 
