PSIM Yogyakarta Resmi Perpanjang Kontrak Jean-Paul Van Gastel

jpnn.com, YOGYAKARTA - PSIM resmi memperpanjang kontrak Jean-Paul Van Gastel untuk menakhodai tim kebanggaan warga Yogyakarta itu pada kompetisi Super League musim depan.

Keputusan ini diambil seusai manajemen merampungkan evaluasi menyeluruh terhadap performa apik skuad Laskar Mataram sepanjang musim ini.

"Coach Van Gastel sudah membuktikan kapasitasnya sepanjang musim ini, cocok dengan rencana permainan serta karakter sepak bola klub," kata General Manager PSIM Yogyakarta Steven Sunny di Yogyakarta, Sabtu.

Menurutnya, keputusan tersebut diambil setelah manajemen melakukan evaluasi perkembangan performa tim selama musim ini, serta adanya keselarasan dengan visi klub.

Steven melihat adanya konsistensi tim Laskar Mataram dari awal hingga akhir musim di bawah asuhan mantan pelatih Besiktas, Turki, yang dapat menjadi modal untuk melangkah maju.

"Selama semusim ini tim menunjukkan identitas permainan, baik menyerang maupun penguasaan bola," katanya.

Ia mengatakan upaya membangun skuad yang berkelanjutan tidak bisa dilakukan secara instan dan diperlukan proses agar tim berkembang sesuai harapan dengan modal fondasi yang sudah dibangun musim ini.

"Coach Van Gastel adalah sosok yang sangat tepat untuk melanjutkan fondasi ini,” kata Steven.