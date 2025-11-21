Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com - Olahraga - Sepak Bola

PSIM Yogyakarta Siap Tempur Menjamu Bhayangkara

Jumat, 21 November 2025 – 14:33 WIB
PSIM Yogyakarta Siap Tempur Menjamu Bhayangkara
Pesepak bola PSIM Yogyakarta Jose Pedro Ze Valente (kedua kiri) melakukan selebrasi bersama rekannya seusai berhasil menjebol gawang Persik Kediri pada laga BRI Super League di Stadion Sultan Agung, Bantul, D.I Yogyakarta, Jumat (31/10/2025). PSIM Yogyakarta menang atas Persik Kediri dengan skor 2-1. (ANTARA FOTO/Andreas Fitri Atmoko/YU)

jpnn.com, JAKARTA - PSIM Yogyakarta siap tempur saat menjamu Bhayangkara Presisi Lampung FC di Stadion Sultan Agung Bantul, Sabtu (22/11) pukul 15.30 WIB.

Salah satu pemain mereka, Rakhmatsho Rakhmatzoda, yang pada laga terakhir melawan Persis Solo menderita cedera ringan, kini dipastikan sudah fit dan siap tampil.

“Setelah lawan Persis Solo, dia (Rakhmatsho) memang mengeluhkan ketidaknyamanan di hamstring. Karena itu, kemarin kami fokus memberikan perawatan pada kakinya,” ungkap Dokter Tim PSIM, Hansel, dikutip dari laman resmi klub, Jumat (21/11).

“Saat ini kondisinya sudah pulih, seharusnya besok sudah bisa bermain,” kata dia menambahkan.

Tak hanya Rakhmatsho, Ezequiel Vidal dipastikan kembali tampil membela Laskar Mataram setelah ia sudah menyelesaikan hukuman akumulasi kartunya melawan Persis.

Duo penggawa timnas U-22 Indonesia, Raka Cahyana dan Cahya Supriadi juga tak akan berhalangan pada laga nanti, meski keduanya masih terikat dalam pemusatan latihan skuad Garuda Muda sampai akhir bulan ini untuk persiapan SEA Games 2025 Thailand.

Raka dan Cahya adalah pilar inti Laskar Mataram dan oleh karena itu keduanya diizinkan oleh pelatih Indra Sjafri untuk kembali ke klubnya, sebelum nanti akan bergabung lagi bersama Garuda Muda di SEA Games 2025.

“Jadi, pemain yang saat ini masih cedera tinggal Donny (Warmerdam) saja. Itu pun sudah masuk tahap pemulihan pasca-cedera,” ungkap Hansel.

