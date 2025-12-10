Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Olahraga - Liga Indonesia

PSIM Yogyakarta Sudah Bisa Main di Kandang pada Malam Hari

Rabu, 10 Desember 2025 – 20:46 WIB
PSIM Yogyakarta Sudah Bisa Main di Kandang pada Malam Hari - JPNN.COM
Stadion Sultan Agung, Bantul mengalami peningkatan pencahayaan. Foto: diambil dari ileague

jpnn.com - YOGYAKARTA – Keinginan PSIM Yogyakarta bermain pada malam hari saat laga kandang Super League segera terealisasi, menyusul telah rampungnya peningkatan fasilitas pencahayaan di Stadion Sultan Agung, Bantul.

Pengerjaan teknis, termasuk pengukuran intensitas cahaya (lux), berhasil diselesaikan pada akhir pekan lalu, tepatnya Sabtu (6/12) lalu. Upaya peningkatan kualitas penerangan ini dilakukan demi mematuhi regulasi kompetisi Super League.

Operator ILeague menetapkan standar pencahayaan horizontal rata-rata sebesar 1.600 lux bagi setiap stadion yang menggelar pertandingan.

Baca Juga:

Manajemen PSIM bergerak cepat untuk memastikan infrastruktur Stadion Sultan Agung atau SSA siap digunakan, terutama untuk menggelar laga pada malam hari.

General Manager PSIM Steven Sunny mengatakan bahwa seluruh tahapan pengerjaan berjalan lancar.

“Proses pengerjaan lampu di SSA sudah memasuki tahap finalisasi pembidikan arah cahaya (aiming) dan pengukuran di lapangan pada Sabtu (6/12) lalu,” kata Steven.

Baca Juga:

Kini, manajemen tinggal menunggu data teknis mendetail sebelum melaporkannya kepada I.League sebagai operator BRI Super League 2025/26. Laporan ini akan menjadi bukti validasi kelayakan stadion.

“Kami sedang menunggu laporan komprehensif pekan ini. Setelah itu, kami akan melaporkan perkembangan ini secara resmi kepada I.League,” ujarnya.

Manajemen PSIM Yogyakarta bergerak cepat memastikan infrastruktur Stadion Sultan Agung siap digunakan

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   PSIM  PSIM Yogyakarta  Super League  Stadion Sultan Agung 
BERITA PSIM LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp