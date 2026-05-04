JPNN.com - Olahraga - Liga Indonesia

PSIM Yogyakarta Sudah Temukan Cara Jatuhkan Persib Bandung

Senin, 04 Mei 2026 – 07:44 WIB
Pelatih PSIM Yogyakarta Jean-Paul Van Gastel. Foto: psimjogja

jpnn.com - PSIM Yogyakarta tidak goyah saat harus bertandang ke markas Persib Bandung pada pekan ke-31 BRI Super League 2025/26. 

Pertandingan ini akan digelar di Stadion Gelora Bandung Lautan Api (GBLA), Senin (4/5/2026) sore.

Pada putaran pertama, PSIM harus puas bermain imbang 1-1 saat menjamu Persib di Yogyakarta.

Kini, PSIM bertekad mencuri poin di kandang meski menyadari tantangan yang dihadapi tidak ringan.

Pelatih PSIM Yogyakarta Jean-Paul van Gastel mengatakan timnya tidak bisa meremehkan tuan rumah.

Di atas kertas, Persib memang jauh diunggulkan, ketimbang PSIM. Namun, Van Gastel ingin menaikkan kepercayaan diri anak asuhnya.

"Saya rasa Bandung memiliki alasan mengapa mereka berada di papan atas klasemen," kata Gastel dalam konferensi pers pralaga.

Menurutnya, Persib adalah skuad dengan kualitas individu di atas rata-rata. Tidak hanya satu atau dua pemain, seluruhnya punya kemampuan yang jadi ancaman buat tim berjuluk Laskar Mataram.

Begini pandangan Pelatih PSIM, Jean-Paul van Gastel soal kekuatan Persib Bandung Jelang pertandingan di GBLA.

