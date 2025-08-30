PSIM Yogyakarta Tak Gentar Menghadapi Malut United

Sabtu, 30 Agustus 2025 – 07:19 WIB

jpnn.com - TERNATE - Pelatih PSIM Yogyakarta Jean-Paul Van Gastel menganggap Malut United yang menjadi seteru timnya pada pekan ke-4 BRI Super League, sebagai lawan tangguh.

Duel Malut United vs PSIM Yogyakarta dijadwalkan berlangsung di Stadion Gelora Kie Raha, Ternate pada Sabtu (30/8) malam WIB.

"Ketika melihat mereka bermain, mereka sangat kompak, sangat kuat, sangat bagus dalam transisi,” kata Gastel.

"Jadi, kami akan menjalani laga yang sengit," imbuhnya.

Bukan tanpa alasan pelatih asal Belanda tersebut memuji kekompakan tim lawan.

Dalam tiga pertandingan yang sudah dilakoni, Malut United yang kini diasuh Hendri Susilo belum tersentuh kekalahan.

Sementara itu, PSIM si Laskar Mataram, di pekan ketiga membuat juara bertahan Persib Bandung kewalahan.

Pemain PSIM Ze Valente menyebut dia dan tim tidak gentar bermain di hadapan suporter Malut United.