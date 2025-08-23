Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com - Olahraga - Liga Indonesia

PSIM Yogyakarta vs Persib Bandung: Duel Beraroma Juara

Sabtu, 23 Agustus 2025 – 16:57 WIB
Pendukung PSIM Yogyakarta. Foto: diambil dari ileague

jpnn.com - PSIM Yogyakarta akan menjamu Persib Bandung pada pertandingan pekan ke-3 BRI Super League 2025/26 di Stadion Sultan Agung, Bantul, Sabtu (23/8/2025).

Laga ini mempertemukan dua juara antardivisi. Persib merupakan kampiun Liga 1 musim lalu, sedangkan PSIM juara Liga 2 2024/25.

PSIM tak Sabar Hadapi Persib

Pelatih PSIM Jean-Paul van Gastel mengaku tak gentar menghadapi Maung Bandung.

"Kami menonton pertandingan (Persib), kami mencoba memasukkan kekuatan kami ke dalam permainan dan mengungkap kelemahan lawan,” kata pelatih asal Belanda itu dalam konferensi pers pralaga, Sabtu (23/8/2025).

Persib datang ke Bantul dengan modal buruk setelah pekan lalu kalah 1-2 dari tim promosi lainnya, Persijap Jepara.

Sebaliknya, PSIM tampil impresif dengan satu kemenangan dan satu hasil imbang dari dua pertandingan awal.

PSIM Punya Modal Bagus

Meski memilih kondisi yang lebih baik, Van Gastel enggan meremehkan Persib. Mereka sadar Maung Bandung memiliki banyak pemain berkualitas.

"Saya menghormati setiap lawan, terutama ketika kami bermain melawan sang juara."

Begini komentar pelatih PSIM Yogyakarta menjelang laga melawan Persib Bandung di Stadion Sultan Agung, Bantul.

