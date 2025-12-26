PSM Makassar Enggan Main Bertahan, Persib Bandung Mesti Waspada

jpnn.com, JAKARTA - PSM Makassar siap meladeni Persib Bandung pada laga lanjutan Super League 2025/26.

Pelatih PSM, Tomas Trucha meminta anak asuhannya tidak gentar bermain di hadapan puluhan ribu penggemar Maung Bandung.

“Kami akan menghadapi tim yang dua musim terakhir juara di Liga. Laga ini tentu tidak mudah. Saya berharap kami bisa menunjukkan performa terbaik di lapangan dan saya berharap stadion yang penuh dengan suporter,” ungkap juru taktik kelahiran 17 Oktober 1971 itu.

Senada dengan Tomas Trucha, pemain PSM yakni Aloisio Soares juga berharap rekan-rekannya bisa mengimbangi permainan Persib.

Tim berjuluk Juku Eja tersebut sudah mengantisipasi serangan Persib yang banyak mengandalkan kualitas individu para pemainnya.

“Kami akan menghadapi juara Super League dua musim beruntun. Saya rasa laga esok kami punya kualitas untuk bersaing. Kami akan mencoba agresif dan memberikan segalanya untuk laga esok hari,” ujar pemain kelahiran 16 Agustus 1997 itu.

PSM Makassar datang ke kota Kembang dengan hasil minor seusai menelan kekalahan 0-1 melawan Malut United.

Yuran Fernandes dan kolega termotivasi karena pernah mengalahkan Persib Bandung pada 2023 silam dengan skor 2-1 di Stadion Pakansari, Bogor.