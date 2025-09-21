PSM Makassar Hajar Persija Jakarta, Cek Klasemen Super League
Minggu, 21 September 2025 – 21:12 WIB
jpnn.com - PAREPARE – PSM Makassar menjadi tim terakhir yang merasakan kemenangan pertama di BRI Super League musim ini.
Juku Eja -julukan PSM, meraih kemenangan pertama itu dengan cara memberikan kekalahan pertama untuk Persija Jakarta.
Pada laga klasik antara dua tim lawas di Stadion BJ Habibie, Parepare, Minggu (21/9) malam, PSM menang 2-0.
Gol tuan rumah didapat melalui tendangan bebas Savio Roberto di menit ke-56, dan sundulan Abu Kamara pada menit ke-79.
PSM mengunci permainan Persija.
Tuan rumah lebih banyak menunggu dengan sabar serangan-serangan Persija.