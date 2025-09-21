PSM Makassar Hajar Persija Jakarta, Cek Klasemen Super League

Minggu, 21 September 2025 – 21:12 WIB

jpnn.com - PAREPARE – PSM Makassar menjadi tim terakhir yang merasakan kemenangan pertama di BRI Super League musim ini.

Juku Eja -julukan PSM, meraih kemenangan pertama itu dengan cara memberikan kekalahan pertama untuk Persija Jakarta.

Pada laga klasik antara dua tim lawas di Stadion BJ Habibie, Parepare, Minggu (21/9) malam, PSM menang 2-0.

Gol tuan rumah didapat melalui tendangan bebas Savio Roberto di menit ke-56, dan sundulan Abu Kamara pada menit ke-79.

PSM mengunci permainan Persija.

Tuan rumah lebih banyak menunggu dengan sabar serangan-serangan Persija.