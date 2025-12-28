Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Olahraga - Liga Indonesia

PSM Makassar Keluar dari Markas Persib Bandung dengan Terhormat

Minggu, 28 Desember 2025 – 08:11 WIB
PSM Makassar Keluar dari Markas Persib Bandung dengan Terhormat - JPNN.COM
Bek PSM Makassar Victor Luiz diganjar gelandang Persib Bandung Marc Klok. Foto: IG psm_makassar

jpnn.com - BANDUNG – PSM Makassar gagal meraih poin di kandang Persib Bandung, Stadion Gelora Bandung Lautan Api, Sabtu (27/12) malam WIB.

Bertamu pada laga tunda pekan ke-8 Super League, PSM Makassar kalah 0-1.

Namun, di media sosial, banyak fan, termasuk Bobotoh Persib yang memuji penampilan Juku Eja -julukan PSM.

Baca Juga:

Persib kerepotan membongkar pertahanan PSM.

Baca Juga:

Statistik pertandingan yang dirangkum awak Super League pun menyebutkan bahwa Persib dan PSM sama-sama kuat dalam urusan ball possession.

PSM punya sepuluh total shots, dua di antaranya on target (lihat statistik pertandingan pada IG di atas).

Lihat ke sini yuk, klasemen Super League setelah laga Persib Bandung vs PSM Makassar.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Persib Bandung  PSM Makassar  Super League  klasemen Super League 
BERITA PERSIB BANDUNG LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp