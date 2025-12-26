PSM Makassar Punya Nakhoda Baru, Persib Bandung Waspada

jpnn.com, BANDUNG - Persib Bandung akan menghadapi PSM Makassar pada pertandingan tunda pekan ke-8 BRI Super League 2025/26 di Stadion Gelora Bandung Lautan Api (GBLA), Sabtu (27/12) malam.

Tim asuhan Bojan Hodak itu mengincar tiga poin untuk bisa menembus puncak klasemen Liga 1. Saat ini, Persib terpaut tiga poin dengan Borneo FC yang ada di peringkat pertama.

PSM Makassar adalah calon kuat yang harus dihadapi Persib. Mereka datang dengan misi memperbaiki posisi.

Pelatih Persib Bojan Hodak mengatakan menghadapi PSM bukanlah hal yang mudah. Apalagi tim berjuluk Juku Eka itu punya nakhoda baru, Tomas Trucha.

"Satu pertandingan lainnya yang sulit, seperti biasanya. Tim yang akan menghadapi kami selalu bermain 300 persen dan PSM baru saja mengganti pelatihnya," kata Hodak dalam konferensi pers pralaga, Jumat (26/12).

Dengan nakhoda baru, kata Hodak, timnya perlu lebih waspada. PSM akan tampil dengan kekuatan baru dan pastinya merepotkan mereka.

"Mereka mulai meraih kemenangan dan mereka terlihat lebih terorganisir. Jadi kami menduga ini akan menjadi laga yang sulit dan saya sudah katakan kepada pemain bahwa mereka bermain dengan mengandalkan fisikal."

"Mereka mempunyai pemain yang tinggi, tapi mereka juga selalu mencoba bermain sepak bola," paparnya.