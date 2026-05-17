Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Olahraga - Liga Indonesia

PSM Makassar Tak Rela Persib Berpesta di Parepare, Lalu?

Minggu, 17 Mei 2026 – 08:44 WIB
PSM Makassar Tak Rela Persib Berpesta di Parepare, Lalu? - JPNN.COM
Skuad PSM Makassar di Stadion Gelora B. J. Habibie, Parepare. Foto: Dokumentasi I League

jpnn.com - PAREPARE - Andai Persib Bandung menang di Parepare dan Borneo FC kalah di Jepara pada pekan ke-33 Super League, Minggu (17/5) malam, maka gelar juara musim ini sudah bisa diketahui pemiliknya.

PSM Makassar yang akan menjamu Persib di Stadion B.J Habibie, Parepare, tak rela kandang mereka menjadi tempat selebrasi tim lain, apalagi perayaan juara.

Karteker Pelatih PSM Ahmad Amiruddin mengatakan timnya tak peduli siapa yang bakal menjuarai Super League musim ini.

Baca Juga:

Namun, PSM hanya tak pengin kandang mereka menjadi panggung pesta juara tim lain.

Baca Juga:

"Siapa pun juaranya, Borneo FC atau Persib, kami hanya bisa mengucapkan selamat. Namun, sebisa mungkin di Parepare tidak ada selebrasi selain dari PSM Makassar," ujar Amiruddin.

Meski sudah aman dari jerat degradasi, PSM punya motivasi untuk mengalahkan Persib, yakni mencetak gol.

Jika Persib menang di Parepare dan Borneo FC kalah di Jepara pada pekan ke-33 Super League, maka...

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Persib  PSM vs Persib  klasemen Super League  Super League 
BERITA PERSIB LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp