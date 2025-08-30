Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com - Olahraga - Liga Indonesia

PSM Makassar Vs Persebaya, Persib Vs Borneo FC, dan Persita Vs Semen Padang Ditunda

Sabtu, 30 Agustus 2025 – 17:37 WIB
Kepolisian saat mengamankan demonstrasi di depan Gedung DPR, Jakarta, Kamis (28/8). Foto : Ricardo/JPNN

jpnn.com - JAKARTA – Tiga pertandingan pekan ke-4 BRI Super League ditunda karena situasi dan kondisi keamanan tak kondusif menyusul demonstrasi di sejumlah daerah di Indonesia.

Trio laga yang ditunda itu awalnya dijadwalkan pada Minggu (31/8), yakni:

  • PSM Makassar vs Persebaya Surabaya - Gelora BJ Habibie, Parepare
  • Persib Bandung vs Borneo FC - Gelora Bandung Lautan Api, Bandung
  • Persita Tangerang vs Semen Padang - Banten International Stadium, Serang

"I.League secara resmi mengumumkan penundaan pertandingan BRI Super League 2025/26 antara tuan rumah PSM Makassar dan Persebaya Surabaya. Pertandingan yang semula dijadwalkan pada 31 Agustus 2025 tersebut ditunda hingga waktu yang akan diinformasikan lebih lanjut." 

Keputusan ini diambil setelah meninjau dan mempertimbangkan kondisi di lapangan yang dinilai tidak kondusif. Penundaan ini merupakan tindak lanjut dari surat permohonan yang diajukan oleh Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan dengan nomor B/2131/VIII/PAM.3.3./2025/Roops dan surat dari pihak PSM Makassar bernomor 082/PSM-PANPEL/BRI-LIGA1/VIII/2025. 

I.League juga mengumumkan penundaan pertandingan Persib Bandung dan Borneo FC Samarinda dengan pertimbangan yang sama.

"Penetapan status penundaan ini tertuang dalam surat bernomor 1279/LI-COR/VIII/2025 yang ditujukan kepada manajemen kedua klub. Keputusan ini merujuk pada beberapa pertimbangan, termasuk surat dari Kepolisian Daerah Jawa Barat nomor B/3210/VIII/PAM.3.3./2025/Roops dan surat permohonan penundaan dari Persib Bandung sendiri dengan nomor 308/DIR-PBB/VIII/2025." 

Operator kompetisi juga menetapkan bahwa pertandingan antara Persita Tangerang dan Semen Padang FC ditunda dengan pertimbangan serupa. (il/jpnn)

Redaktur & Reporter : Mufthia Ridwan

