PSM Makassar Vs Semen Padang Malam Ini, Kejutan Lagi?

jpnn.com - PAREPARE - Semen Padang bakal melakoni laga tandang kedua beruntun, yakni menantang PSM Makassar pada pekan ke-19 Super League di Stadion Gelora B.J Habibie, Parepare, Senin (2/2) malam WIB.

Pekan lalu, Semen Padang membuat kejutan. Menahan imbang tuan rumah Bali United 3-3, setelah sempat unggul dua gol lebih dahulu.

Kabau Sirah -julukan Semen Padang, saat ini sangat membutuhkan tambahan poin guna mendongkrak posisi di papan klasemen.

“Kondisi pemain kami siap untuk laga lawan PSM. Saya selalu sampaikan kepada pemain bahwa semua laga untuk kami adalah penting karena ada di zona merah," ujar Pelatih Semen Padang Dejan Antonic.

"Step by step, anak-anak bisa tampil lebih baik. Semoga kami bisa curi poin dari PSM,” imbuhnya.

Mengenai kekuatan PSM, Dejan mengatakan tim tersebut punya tradisi yang bagus.

"Sepak bola juga kadang naik turun. Kami harus berpikir positif,” katanya.

Dejan berharap timnya melalui putaran kedua dengan maksimal.