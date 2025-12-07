Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Olahraga - Liga Indonesia

PSM Vs Persebaya Tanpa Pemenang, Lihat Klasemen Super League

Minggu, 07 Desember 2025 – 06:09 WIB
PSM Vs Persebaya Tanpa Pemenang, Lihat Klasemen Super League - JPNN.COM
Gelandang Persebaya Surabaya Francisco Rivera membawa bola Foto: persebaya

jpnn.com - PAREPARE – Persebaya Surabaya menghentikan rentetan kemenangan PSM Makassar.

Bertamu ke Stadion BJ Habibie, di Parepare, dalam laga tunda pekan ke-4 Super League, Sabtu (6/12) malam WIB, Persebaya menahan imbang tuan rumah 1-1.

Hasil imbang itu pun menjadi yang ke-4 beruntun buat Persebaya (selalu dengan skor 1-1).

Baca Juga:

Bajol Ijo tak pernah kalah dalam empat laga, tetapi gak juga bisa menang.

Baca Juga:

Sementara itu, buat PSM, hasil imbang dengan Persebaya mengakhiri performa fenomenal mereka dalam tiga laga awal bersama pelatih baru Tomas Trucha.

Sebelumnya, dalam tiga laga awal Trucha bersama PSM selalu menang. Meski di laga ke-4 gak kalah, tetapi tetap menghentikan laju kemenangan.

Bentrok sengit di Parepare antara PSM vs Persebaya berakhir tanpa pemenang. Cek klasemen Super League di sini.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Persebaya  PSM Makassar  Super League  klasemen Super League 
BERITA PERSEBAYA LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp