JPNN.com - Olahraga - Liga Indonesia

PSM vs Persib Jadi Laga Penentuan, Bandung Dijaga Ribuan Personel

Sabtu, 16 Mei 2026 – 16:23 WIB
Euforia Bobotoh setelah Persib bandung berhasil mengalahkan Persija Jakarta dengan skor 2-1. Foto: Nur Fidhiah Shabrina/JPNN.com

jpnn.com - Polrestabes Bandung mengantisipasi euforia pertandingan Persib Bandung menghadapi PSM Makassar yang bakal berlangsung di Stadion BJ Habibie, Parepare, Minggu (17/5/2026).

Meskipun digelar di luar Bandung, antusiasme Bobotoh—julukan suporter Persib—diprediksi akan membeludak mengingat ini adalah laga penentuan gelar juara BRI Super League 2025/26.

Kabag Ops Polrestabes Bandung AKBP Asep Saepudin mengatakan kepolisian menyiapkan pengamanan besar-besaran untuk mengantisipasi membeludaknya Bobotoh di sejumlah titik keramaian.

Ribuan personel disiagakan untuk menjaga situasi tetap kondusif selama laga berlangsung. 

Petugas akan ditempatkan di sejumlah titik yang menjadi pusat berkumpulnya Bobotoh, seperti kawasan Flyover Pasupati, Cikapayang Dago, Taman Balubur, Jalan Ir H Djuanda, hingga kawasan pusat kota.

"Kami akan menempatkan personel sama dengan yang kemarin, hampir 2.500 sampai 3.000 personel dikerahkan untuk sama-sama mengantisipasi jangan sampai terjadinya keributan seperti di daerah lain. Alhamdulillah, Bandung kemarin sangat aman," kata Asep saat dikonfirmasi, Sabtu (16/5).

Selain menyiagakan personel, polisi akan menerapkan pola pengamanan seperti laga sebelumnya.

Polisi bakal melakukan pagar betis di sejumlah titik rawan kerumunan Bobotoh.

Sebanyak tiga ribu personel polisi berjaga di pusat berkumpulnya Bobotoh saat laga penentuan PSM vs Persib, Minggu besok.

