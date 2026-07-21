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JPNN.com - Olahraga - Liga Indonesia

PSMS Comeback ke Piala Presiden setelah 8 Tahun, Langsung Pamer Wajah Baru

Selasa, 21 Juli 2026 – 14:38 WIB
PSMS Comeback ke Piala Presiden setelah 8 Tahun, Langsung Pamer Wajah Baru - JPNN.COM
Perkenalan jersei baru PSMS Medan. Foto: PSMS.

jpnn.com - PSMS Medan akhirnya kembali tampil di Piala Presiden setelah penantian delapan tahun.

Momen spesial itu ditandai dengan peluncuran jersei anyar yang akan dikenakan Ayam Kinantan pada ajang Piala Presiden Elite 2026.

Presiden PSMS Medan Fendi Jonathan menyebut undangan ke turnamen pramusim bergengsi itu menjadi kebanggaan tersendiri bagi klub.

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Menurutnya, tidak semua tim memiliki kesempatan tampil di Piala Presiden karena peserta dipilih melalui sistem undangan.

"Terakhir kali PSMS mengikuti Piala Presiden ialah 2018, delapan tahun yang lalu. Tidak mudah bisa tampil di Piala Presiden karena sifatnya undangan, tidak semua tim bisa ikut," ujar Fendi.

Bersamaan dengan kembalinya ke Piala Presiden, PSMS juga memperkenalkan jersei baru yang akan digunakan sepanjang turnamen.

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Seragam produksi apparel lokal DRX itu hadir dalam empat pilihan warna. Hijau menjadi jersei kandang, putih untuk laga tandang, sedangkan merah dan kuning disiapkan khusus bagi penjaga gawang.

Peluncuran tersebut berlangsung meriah dan mendapat sambutan antusias dari ribuan pendukung PSMS.

PSMS Medan memperkenalkan jersey baru untuk tampil di Piala Presiden 2026. Momen ini sangat spesial karena PSMS kembali mengikuti turnamen setelah 8 tahun.

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TAGS   PSMS  Piala Presiden  PSMS Medan  Piala Presiden 2026  Piala Presiden Elite 2026 
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