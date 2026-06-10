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JPNN.com - Ekonomi - Makro

PSN Wanam Dinilai Jadi Jalan Menuju Kesejahteraan Warga Papua

Rabu, 10 Juni 2026 – 19:46 WIB
PSN Wanam Dinilai Jadi Jalan Menuju Kesejahteraan Warga Papua - JPNN.COM
Gubernur Papua Selatan Apolo Safanpo memandang PSN sebagai bentuk kehadiran negara untuk membangun Papua yang berfokus pada ketahanan pangan dan energi. Foro: source for jpnn

jpnn.com, JAKARTA - Pemerintah Provinsi Papua Selatan menilai kehadiran Program Strategis Nasional (PSN) di wilayah tersebut menjadi bagian dari proses pembangunan dan penciptaaan lapangan kerja.

Gubernur Papua Selatan Apolo Safanpo memandang PSN sebagai bentuk kehadiran negara untuk membangun Papua yang berfokus pada ketahanan pangan dan energi. 

PSN mencakup pengembangan sawah skala besar untuk produksi beras nasional serta pembangunan perkebunan tebu terintegrasi industri bioetanol.

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"Tujuan utama pembangunan ini adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat,: kata Apolo Rabu (10/6).

Dia juga memandang pembangunan ekonomi tidak boleh berhenti hanya karena adanya perdebatan politik maupun kampanye penolakan yang berkembang. 

Justru, berbagai persoalan sosial yang selama ini menjadi akar ketimpangan di Papua harus dijawab melalui peningkatan kesejahteraan masyarakat.

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Karena itu, PSN di Papua Selatan dirancang tidak hanya membangun infrastruktur, tetapi juga menciptakan peluang ekonomi baru yang dapat dinikmati langsung oleh masyarakat setempat, khususnya Orang Asli Papua (OAP).

Pada sektor energi, misalnya, proyek perkebunan tebu terintegrasi bioetanol saat ini telah menyerap sekitar 3.500 tenaga kerja.

Pemerintah Provinsi Papua Selatan menilai kehadiran Program Strategis Nasional (PSN) di wilayah tersebut menjadi bagian dari proses pembangunan ekonomi

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TAGS   Ekonomi  PSN  Papua  berkelanjutan 
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