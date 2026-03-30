PSSI Awards, MilkLife Soccer Challenge Sabet Penghargaan Grassroots Terbaik

jpnn.com, JAKARTA - MilkLife Soccer Challenge meraih penghargaan sebagai PT Freeport Indonesia Grassroots Development Program of The Year dalam acara PSSI Awards yang diselenggarakan di Jakarta, akhir pekan lalu.

Program ini dinilai memberikan kontribusi nyata dalam memasyarakatkan sepak bola putri di level akar rumput.

Program yang diinisiasi oleh Bakti Olahraga Djarum Foundation bersama susu MilkLife ini diharapkan dapat makin memotivasi dan menggerakan lapisan usia dini untuk mencintai dan berprestasi di sepak bola putri.

Ketua Umum PSSI, Erick Thohir mengatakan PSSI Awards bukan sekadar malam penghargaan, namun merupakan bentuk apresiasi bagi seluruh pihak yang berkontribusi membangun sepak bola Indonesia.

Pertama kali digelar sejak PSSI berdiri pada 95 tahun lalu, ajang yang memberikan 17 kategori penghargaan ini mendapat respon positif dan dihadiri oleh jajaran Exco PSSI, pelatih timnas Indonesia John Herdman, Direktur Teknik PSSI Alexander Zwiers, serta sejumlah pemain timnas.

“Panggung ini untuk mengapresiasi para pahlawan di lapangan hijau. Bukan cuma pemain, tetapi juga wasit, PSSI provinsi, sponsor, komunitas, dan banyak pihak lain yang terus bekerja dari level grassroots sampai sepak bola prestasi. PSSI Awards hadir dengan semangat yang lebih hangat, lebih dekat, dan lebih membumi dengan memberi penghargaan kepada semua yang selama ini ikut menjaga mimpi sepak bola Indonesia tetap hidup,” ujar Erick Thohir.

Penghargaan terhadap MilkLife Soccer Challenge diterima oleh Program Director MilkLife Soccer Challenge, Teddy Tjahjono. Ia mengatakan apresiasi dari PSSI ini merupakan suntikan motivasi bagi penyelenggara untuk terus mengembangkan MilkLife Soccer Challenge sehingga menjadi lokomotif yang memperkuat fondasi ekosistem sepak bola putri di Tanah Air, khususnya di usia dini.

Penghargaan tersebut, kata Teddy, didedikasikan untuk mendiang Michael Bambang Hartono bersama Robert Budi Hartono yang serius membangun fondasi pembinaan olahraga yang dilakukan Djarum Foundation dan juga bagi semua pihak yang bekerja di balik layar demi suksesnya MilkLife Soccer Challenge.