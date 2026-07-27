PSSI Belum Menyerah, Masih Berharap Fortuna Sittard Lepas Justin Hubner ke Piala AFF 2026

jpnn.com, JAKARTA - Harapan Timnas Indonesia untuk diperkuat Justin Hubner di Piala AFF 2026 belum sirna.

Meski hingga kini sang bek belum bergabung dengan skuad Garuda, PSSI masih terus berupaya membujuk Fortuna Sittard agar bersedia melepas pemain berusia 23 tahun tersebut.

Turnamen Piala AFF 2026 yang tidak masuk kalender resmi FIFA membuat klub memiliki hak penuh untuk menahan pemainnya.

Situasi itulah yang kini menjadi tantangan terbesar PSSI dalam mendatangkan Hubner ke Jakarta.

Ketua Badan Tim Nasional (BTN) PSSI, Sumardji, mengungkapkan komunikasi dengan Fortuna Sittard masih terus berlangsung.

Dia berharap klub asal Belanda itu segera memberikan lampu hijau agar Justin bisa memperkuat Timnas Indonesia.

"Jadi Justin, sampai dengan hari ini tadi kita komunikasikan, intinya bahwa kami berharap Justin bisa bergabung," kata Sumardji kepada awak media di Jakarta.

Meski begitu, Sumardji belum bisa memastikan apakah Fortuna Sittard akan mengabulkan permintaan tersebut.