PSSI Belum Terima Surat Resmi Pembatalan Keikutsertaan di Asian Games

jpnn.com, JAKARTA - Ketua Badan Tim Nasional (BTN) PSSI Sumardji menyatakan hingga kini mereka belum menerima surat resmi pembatalan keikutsertaan Indonesia pada Asian Games 2026 yang akan digelar di Jepang.

Sumardji mengaku telah berkoordinasi dengan Departemen Internasional PSSI dan Komite Olimpiade Indonesia (KOI) untuk memastikan status partisipasi Indonesia dalam Asian Games edisi Jepang itu.

“Sampai dengan saat ini kami belum mendapatkan surat resmi bahwa kita tidak ikut dalam Asian Games di Jepang,” kata Sumardji kepada pewarta di Stadion Indomilk Arena, Kabupaten Tangerang, Rabu.

Sebelumnya muncul pemberitaan yang dihembuskan media Vietnam bahwa timnas Indonesia tidak dapat berpartisipasi pada Asian Games 2026 karena tidak lolos Piala Asia U23 2026.

AFC dan Komite Olimpiade Asia (OCA) disebut telah menyepakati peraturan baru, yang menyatakan tim peserta cabang olahraga sepak bola putra Asian Games 2026 adalah 16 negara peserta Piala Asia U23 2026.

Sumardji menambahkan PSSI masih menunggu kepastian karena kewenangan utama keikutsertaan Indonesia dalam Asian Games berada di bawah Komite Olimpiade Indonesia.

“Kami akan terus berkoordinasi karena ini memang ranahnya Komite Olimpiade. Kepastiannya nanti akan segera kami update ke teman-teman media,” ujarnya.

Sumardji menyatakan bahwa dalam rencana awal PSSI, timnas Indonesia diproyeksikan tampil dalam Asian Games 2026.