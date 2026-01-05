PSSI Bocorkan Jadwal Kedatangan John Herdman

jpnn.com, JAKARTA - John Herdman dijadwalkan segera menginjakkan kaki di Jakarta untuk memulai tugas barunya bersama Timnas Indonesia.

Pelatih asal Inggris itu rencananya tiba di Ibu Kota pada 11 Januari 2026 malam, sebelum diperkenalkan secara resmi oleh PSSI keesokan harinya.

Ketua Badan Tim Nasional (BTN) PSSI, Sumardji, mengungkapkan agenda tersebut sudah disusun rapi. “Kalau tidak ada halangan, John Herdman datang tanggal 11 Januari malam. Tanggal 12 Januari pukul 10.00 WIB akan langsung dilakukan jumpa pers,” ujar Sumardji melalui pesan singkat, Minggu (4/1).

Tak datang sendirian, Herdman akan membawa serta keluarga dan satu orang asisten pelatih yang bakal membantunya menangani skuad Garuda. “John datang bersama keluarga dan satu asisten pelatih,” kata Sumardji.

PSSI sebelumnya resmi mengumumkan John Herdman sebagai pelatih baru Timnas Indonesia pada Sabtu (3/1). Penunjukan ini menandai dimulainya era baru di tubuh tim nasional setelah berpisah dengan Patrick Kluivert.

Mantan pelatih timnas putra dan putri Kanada tersebut dikontrak selama dua tahun, dengan opsi perpanjangan dua tahun berikutnya jika mampu memenuhi target yang ditetapkan federasi.

Selain menangani Timnas senior, Herdman juga dipercaya memimpin Timnas Indonesia U-23. Ia bahkan menyatakan kesiapannya untuk tinggal penuh di Indonesia tanpa harus bolak-balik ke Inggris.

Agenda terdekat Herdman bersama Timnas Indonesia adalah FIFA Series 2026 yang akan digelar pada Maret mendatang di Jakarta. Hingga kini, FIFA belum mengumumkan calon lawan yang akan dihadapi skuad Merah Putih.(dkk/jpnn)