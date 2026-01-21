PSSI Datangkan Lagi Wasit Asing di Putaran Kedua Super League

jpnn.com, JAKARTA - PSSI akan kembali mendatangkan sejumlah wasit asing untuk memimpin pertandingan putaran kedua BRI Super League 2025/2026.

Pada putaran pertama Super League terdapat beberapa wasit asing yang memimpin pertandingan.

Wasit-wasit asing yang telah bertugas di Super League musim ini, antara lain Muhammad Taqi (Singapura), Nadjafaliev Asker (Uzbekistan), Muhammad Nazmi (Malaysia), dan Ko Hyung-jin (Korea Selatan).

“Sebenarnya bukan hanya wasit asing, tetapi, kami perlu mengundang wasit-wasit berkualitas dari luar negeri. Bagaimanapun, kami perlu memahami, kami perlu untuk meminta mereka mengerti, karena wasit-wasit papan atas Asia juga sibuk memimpin di ACLE (AFC Champions League Elite), ACL 2,” kata Ketua Komite Wasit PSSI Yoshimi Ogawa saat ditemui di GBK Arena, Jakarta, Rabu.

“Namun, pada prinsipnya, sekarang kami memiliki kepercayaan kepada beberapa wasit lokal. Itulah mengapa sebisa mungkin kami semestinya menunjuk wasit lokal (untuk memimpin pertandingan-pertandingan),” lanjutnya.

“Sekarang juga ada Yamamoto Yudai yang menjadi wasit asing penuh waktu. Itulah mengapa kami juga percaya ia dapat memberikan keputusan berkualitas di atas lapangan. Tapi ya, kami tetap mengundang wasit asing yang benar-benar merupakan wasit berkualitas,” tutur Ogawa.

Dalam kesempatan itu, Ogawa mengakui bahwa masih ada wasit yang memberikan keputusan salah saat memimpin pertandingan, baik di Super League maupun Championship.

Namun, dia menegaskan bahwa badan yang dipimpinnya itu tidak memiliki hak untuk menghukum para wasit akibat kesalahan-kesalahan pengambilan keputusan yang mungkin terjadi.