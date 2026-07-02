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PSSI Gelar Kongres, Erick Thohir Kerahkan Delegasi Dukung Timnas di Stadion Pakansari

Kamis, 02 Juli 2026 – 09:51 WIB
PSSI Gelar Kongres, Erick Thohir Kerahkan Delegasi Dukung Timnas di Stadion Pakansari - JPNN.COM
Sekjen PSSI, Yunus Nusi. Foto: Raiky/kemenpora.go.id

jpnn.com, JAKARTA - PSSI memastikan akan menggelar Kongres Tahunan pada 3 Agustus 2026 di Hotel Fairmont, Jakarta. 

Namun, agenda dipastikan tak hanya diisi pembahasan internal, karena seluruh peserta kongres juga diajak memberikan dukungan langsung kepada Timnas Indonesia yang bertanding di Piala AFF 2026.

Sekretaris Jenderal PSSI, Yunus Nusi, mengungkapkan pihaknya telah melakukan peninjauan awal ke Hotel Fairmont guna memastikan seluruh persiapan kongres berjalan maksimal.

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"Kami bersama staf PSSI dan panitia pelaksana telah melakukan kunjungan pertama ke Hotel Fairmont, untuk memastikan kesiapan pelaksanaan Kongres Tahunan PSSI pada 3 Agustus 2026," ujar Yunus.

Menariknya, jadwal kongres bertepatan dengan laga kandang Timnas Indonesia melawan Vietnam di fase grup Piala AFF 2026 yang digelar di Stadion Pakansari, Bogor. 

Momentum tersebut langsung dimanfaatkan PSSI untuk menggabungkan agenda organisasi dengan dukungan kepada skuad Garuda.

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Ketua Umum PSSI Erick Thohir pun mengundang seluruh peserta dan delegasi kongres agar bersama-sama hadir di Stadion Pakansari seuai rangkaian acara kongres selesai.

Menurut Yunus, Erick berharap kehadiran para delegasi menjadi suntikan moral bagi Timnas Indonesia dalam laga penting menghadapi Vietnam, salah satu rival terberat di Grup Piala AFF 2026.

PSSI dijadwalkan menggelar kongres tahunan pada 3 Agustus di Jakarta. Ketum PSSI Erick Thohir sekaligus mengajak seluruh delegasi mendukung timnas di Pakansari.

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TAGS   Kongres Pssi  Erick Thohir  Piala AFF 2026  Timnas Indonesia 
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