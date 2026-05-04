PSSI Kaget Isu Perbaikan Rumput GBK, Yunus Nusi: Cuma Salah Paham

jpnn.com - Sekjen PSSI Yunus Nusi mengaku heran sekaligus kaget setelah muncul kabar federasi meminta perbaikan rumput Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK) menjelang agenda Timnas Indonesia.

Menurut Yunus, kabar tersebut tidak berasal dari PSSI. Dia menyebut pihaknya sama sekali belum menerima informasi resmi dari pengelola stadion terkait rencana renovasi lapangan.

Di sisi lain, SUGBK memang sudah masuk dalam agenda penting. Timnas Indonesia dijadwalkan menghadapi Oman dalam FIFA Matchday pada 5 Juni 2026. Artinya, kondisi lapangan menjadi krusial, tetapi dinilai masih sangat layak pakai.

Baca Juga: PSSI Resmi Izinkan Persija Menjamu Persib di Stadion GBK

"Rumputnya masih bagus, bahkan sangat bagus. Belum ada pemberitahuan apa pun soal perbaikan," ungkap Yunus saat dihubungi wartawan, Senin (4/5/2026).

Situasi ini makin menarik karena Persija Jakarta juga berencana memakai SUGBK untuk menjamu Persib Bandung pada pekan ke-32 Super League, 10 Mei 2026.

Munculnya isu perbaikan rumput sempat dikaitkan dengan izin penggunaan stadion oleh Persija.

Namun, Yunus menegaskan PSSI tidak mengetahui adanya rencana tersebut, baik dari pihak Persija maupun Pusat Pengelolaan Komplek GBK.

Dia menilai secara teknis, waktu yang tersedia terlalu sempit kalau benar ada rencana penggantian rumput. Dengan jeda hanya sekitar satu bulan sebelum laga internasional, pekerjaan besar seperti itu dinilai nyaris mustahil dilakukan.