Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Olahraga - Sepak Bola

PSSI Kebanjiran Tawaran Pelatih Pengganti Patrick Kluivert, Ada Heimir Hallgrimsson

Kamis, 13 November 2025 – 22:13 WIB
PSSI Kebanjiran Tawaran Pelatih Pengganti Patrick Kluivert, Ada Heimir Hallgrimsson - JPNN.COM
Pelatih Irlandia, Heimir Hallgrimsson yang santer dikabarkan tertarik menangani Timnas Indonesia setelah kepergian Patrick Kluivert. Foto: INPHO/Ryan Byrne

jpnn.com, JAKARTA - Nama Heimir Hallgrimsson masuk ke dalam bursa calon pelatih Timnas Indonesia pengganti Patrick Kluivert.

Juru taktik kelahiran 10 Juni 1967 itu diketahui ditawarkan oleh agen pelatih dari luar untuk menggantikan manajer asal Belanda tersebut.

Pengamat sepak bola, Haris Pardede menganggap bahwa hal tersebut lumrah bahwa setelah kerja sama dengan Patrick Kluivert berakhir banyak agen menawarkan kepada PSSI.

Baca Juga:

“Terkini nama Heimir Hallgrimsson masuk ke dalam bursa. Agen dari pelatih tersebut kemungkinan yang menawarkan kepada PSSI.”

“Sejauh ini belum ada pembicaraan juga baik dengan Heimir Hallgrimsson atau Timur Kapadze yang juga sempat dibicarakan menjadi calon terkuat,” ujar pria yang akrab disapa bung Harpa itu saat ditemui di kawasan Menteng, Kamis (13/11).

Beberapa agen pelatih dunia dikabarkan sudah menawarkan beberapa nama kepada PSSI.

Baca Juga:

Nama lainnya yakni ada Roberto Donadoni (Italia), Juan Carlos Osorio (Spanyol), hingga Oscar Garcia (Spanyol).

Jauh sebelum nama-nama tersebut santer juga nama kenamaan seperti Jurgen Klinsmann (Jerman) sampai Paulo Bento (Portugal).

PSSI banyak ditawari agen pelatih dari luar negeri termasuk Heimir Hallgrimsson setelah mengakhiri kerja sama bareng Patrick Kluivert

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   PSSI  Pengganti Patrick Kluivert  Heimir Hallgrimsson  Pelatih Timnas Indonesia 
BERITA PSSI LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp