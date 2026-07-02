PSSI Masih Harap-Harap Cemas, FIFA Belum Putuskan Tuan Rumah ASEAN Cup 2026

jpnn.com - JAKARTA - PSSI masih menunggu kepastian dari FIFA terkait penunjukan tuan rumah FIFA ASEAN Cup 2026.

Meski Indonesia telah resmi mengajukan diri sebagai kandidat, keputusan akhir masih sepenuhnya berada di tangan federasi sepak bola dunia tersebut.

Ketua Umum PSSI Erick Thohir mengatakan proses penentuan tuan rumah masih berjalan. Menurutnya, FIFA belum mengambil keputusan karena saat ini masih memusatkan perhatian pada Piala Dunia 2026.

Indonesia masuk dalam bursa calon tuan rumah. Namun, peluang tersebut belum aman karena harus bersaing dengan sejumlah negara lain yang juga mengincar kesempatan serupa.

"Beberapa negara sudah mengajukan diri, termasuk Indonesia. Sekarang kami tinggal menunggu keputusan dari FIFA," kata Erick.

Dia menilai, apabila Indonesia akhirnya ditunjuk sebagai penyelenggara, hal itu akan menjadi tonggak penting bagi sepak bola nasional.

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Pasalnya, FIFA ASEAN Cup akan menjadi kompetisi resmi pertama di bawah FIFA yang digelar khusus untuk kawasan Asia Tenggara.

Erick juga mengungkapkan alasan mengapa banyak negara berebut status tuan rumah. Selain nilai prestisius, FIFA akan menanggung sebagian besar kebutuhan penyelenggaraan, termasuk biaya hotel, tiket pesawat seluruh peserta, hingga hadiah bagi para pemenang.