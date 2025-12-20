Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com - Olahraga - Sepak Bola

PSSI: Penunjukan John Herdman Belum Final

Sabtu, 20 Desember 2025 – 07:59 WIB
PSSI: Penunjukan John Herdman Belum Final - JPNN.COM
John Herdman masuk sebagai salah satu kandidat pelatih Timnas Indonesia. Foto: REUTERS.

jpnn.com, JAKARTA - Kabar penunjukan John Herdman sebagai pelatih baru Timnas Indonesia masih belum final. Hal itu ditegaskan Wakil Ketua Umum PSSI Zainudin Amali di tengah rumor yang menyebut mantan pelatih Timnas Kanada tersebut sudah resmi ditunjuk.

Kursi pelatih Timnas Indonesia diketahui kosong sejak Patrick Kluivert didepak menyusul kegagalannya membawa Indonesia lolos ke Kualifikasi Piala Dunia 2026. Sejak saat itu, sejumlah nama pelatih asing mencuat sebagai kandidat.

John Herdman disebut-sebut menjadi calon terkuat. Media Inggris, Sky Sports, bahkan melaporkan bahwa Herdman telah masuk daftar kandidat dan menjalani proses wawancara.

“John Herdman masuk dalam daftar untuk jabatan pelatih Timnas Indonesia. Mantan pelatih Timnas Kanada itu sudah menjalani wawancara,” tulis Sky Sports.

Meski demikian, Zainudin Amali menegaskan bahwa proses penunjukan pelatih belum rampung. Ia menyebut masih ada tahapan yang harus diselesaikan sebelum keputusan resmi diumumkan.

“Belum final,” ujar Amali melalui pesan singkat kepada wartawan, Jumat (19/12).

Menurutnya, PSSI masih melakukan negosiasi lanjutan yang harus disepakati kedua belah pihak. Pengumuman resmi baru akan disampaikan setelah seluruh proses tersebut tuntas.

“Masih ada proses yang harus dinegosiasikan dan disetujui kedua belah pihak. Kalau sudah selesai, akan diumumkan oleh Ketua Umum,” katanya.

Kabar penunjukan John Herdman sebagai pelatih baru Timnas Indonesia masih belum final.

