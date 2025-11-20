PSSI Resmi Angkat Nova Arianto Sebagai Pelatih Timnas U-20 Indonesia

jpnn.com, JAKARTA - PSSI akhirnya mengetuk palu soal nakhoda baru Timnas U-20 Indonesia. Nama yang dipilih bukan sosok asing: Nova Arianto resmi dinaikkan jabatan seusai kontraknya di Timnas U-17 berakhir.

Pengumuman itu disampaikan langsung Ketua BTN, Sumardji, dalam konferensi pers Kamis (20/11/2025) sore. Ia menegaskan bahwa keputusan tersebut merupakan hasil rekomendasi dari Direktur Teknik Alexander Zwiers dan telah disepakati Exco PSSI.

"Sesuai rekomendasi dan usulan, pelatih U-20 kami percayakan sepenuhnya kepada Nova Arianto," kata Sumardji.

Menurut Sumardji, penunjukan Nova bukan tanpa alasan. Basis pemain Timnas U-20 saat ini mencapai 80 persen jebolan skuad U-17 yang tampil pada Piala Dunia U-17 2025. Nova dinilai paling memahami karakter dan kualitas mereka setelah dua tahun menukangi Garuda Muda.

Di bawah Nova, Timnas U-17 sempat membuat sejarah dengan meraih kemenangan pertama Indonesia di Piala Dunia, usai menundukkan Honduras 2-1 pada fase grup.

Sementara kursi pelatih Timnas U-17 kini dikosongkan dan masih menunggu proses seleksi yang akan dilakukan PSSI bersama Dirtek Zwiers.

Nova sendiri menyambut positif mandat anyar tersebut. Ia memastikan sudah mulai menyusun roadmap persiapan menuju Kualifikasi Piala Asia tahun depan.

"Semoga semua bisa berjalan baik dan target bisa tercapai. Tujuan akhirnya tentu menyiapkan pemain untuk menjadi tulang punggung Timnas senior," terang Nova. (dkk/jpnn)