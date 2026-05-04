PSSI Resmi Izinkan Persija Menjamu Persib di Stadion GBK

jpnn.com - JAKARTA - PSSI memberikan lampu hijau kepada Persija Jakarta untuk menggunakan Stadion Utama Gelora Bung Karno saat menjamu Persib Bandung dalam laga pekan ke-32 Super League 2025/2026.

Keputusan ini langsung memanaskan atmosfer jelang big match yang dijadwalkan berlangsung Minggu (10/5/2026). Pasalnya, sebelumnya Persija sempat berada dalam ketidakpastian karena SUGBK diprioritaskan untuk agenda Timnas Indonesia pada FIFA Matchday Juni 2026.

Namun, Sekjen PSSI Yunus Nusi, menegaskan tidak ada hambatan bagi Persija untuk memakai stadion kebanggaan nasional tersebut. Ia bahkan membantah kabar PSSI meminta renovasi khusus pada rumput GBK.

Menurut Yunus, jarak waktu antara laga Persija vs Persib dengan agenda Timnas masih sangat longgar. Artinya, penggunaan stadion untuk pertandingan liga tidak akan mengganggu persiapan Timnas.

"Silakan digunakan, tidak ada masalah," tuturnya.

Dengan sinyal hijau dari PSSI ini, Persija kini berada di posisi strategis. Macan Kemayoran tak lagi terjepit opsi, setelah sebelumnya menyiapkan Jakarta International Stadium sebagai rencana cadangan.

Publik kini tinggal menanti keputusan final, apakah jadi bermain di GBK atau memilih JIS dengan fasilitas modern. Persija rencananya akan mengumumkan hal itu dalam waktu dekat. (dkk/jpnn)